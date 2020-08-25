Гасли прокомментировал ограбление своего дома

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился эмоциями относительно ограбления его дома в Нормандии (Франция). По словам гонщика, у него украли много вещей, принадлежащих его семье.

«Было здорово получить несколько дней отдыха после строенных этапов. Как бы то ни было, меня постигло большое разочарование, когда узнал, что мой дом в Нормандии был ограблен. Не самое приятное чувство осознавать, что в твоём доме были люди и украли много твоих личных вещей и вещей, принадлежащих семье», — приводит слова спортсмена пресс-служба «Альфа Таури».

Инцидент произошёл, пока Гасли находился в Каталонии, где проходил шестой этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. По итогам гонки Гасли пришёл к финишу девятым.