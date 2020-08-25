В «Феррари» назвали причину схода Леклера в Барселоне

Главный моторист «Феррари» Энрико Гуальтери рассказал, что послужило причиной схода пилота команды Шарля Леклера на Гран-при Испании.
«В Барселоне мы заплатили высокую цену за недостаточную надёжность. Теперь мы определили проблему, она крылась в электронном блоке управления, это стоило Леклеру схода. Но кроме этого, в Испании мы не смогли показать максимум в квалификации, что поставило нас в сложную ситуацию в гонке.
Зная об этих трудностях, перед этапом в Бельгии мы должны сфокусироваться на подготовке к уик-энду. Главная задача — удостовериться, что пилоты смогут выжать максимум из машины. Нам необходимо оптимизировать работу силовой установки, выбрать наилучшую стратегию и эффективно реагировать на изменение условий. Каждая тысячная секунды будет иметь значение", — приводит слова функционера пресс-служба «Феррари».
- 25 августа 2020
-
19:51
-
18:49
-
17:59
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:13
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
12:22
-
11:44
-
11:04
-
09:24
-
09:00
-
00:48
- 24 августа 2020
-
23:44
-
22:56
-
21:54
-
20:23
-
19:59
-
18:57
-
18:16
-
17:59
-
16:38
-
15:00
-
14:28
-
13:23
-
12:31
-
11:59
-
11:30
-
10:55
-
09:13
-
00:46
- 23 августа 2020
-
23:51