Сын Ральфа Шумахера продолжит карьеру в Формуле-3 в составе Carlin

Давид Шумахер, сын бывшего гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, подписал контракт с командой Carlin, сообщает официальный сайт чемпионата Формулы-3.
Соглашение рассчитано до конца сезона. Напомним, Давид начинал чемпионат в составе «Хароуз», но недавно прекратил сотрудничество с этой командой.
После шести этапов чемпионата Формулы-3 Давид Шумахер занимает 23-ю позицию в личном зачёте, не набрав ни одного очка. Его лучшим результатом стал финиш на 12-м месте в первой гонке второго этапа в Австрии.
«Хочу поблагодарить команду „Хароуз“ за все усилия, предпринятые в последние месяцы. Желаю им всего наилучшего. Жду нового вызова с командой Carlin. Буду стараться, чтобы завершить сезон с сильными результатами», — сказал Давид Шумахер.
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