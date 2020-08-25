«Рено» отозвал апелляцию на решение ФИА по «Рейсинг Пойнт»

Руководство «Рено» приняло решение отозвать апелляцию на решение ФИА по «Рейсинг Пойнт», сообщает пресс-служба команды. Напомним, в Энстоуне недовольны, что ФИА постановила оштрафовать соперников только на 15 очков и 400 тыс. евро за использование воздуховодов тормозов, конструкция которых была заимствована у «Мерседеса».

«Напряжённая и конструктивная работа между ФИА, „Рено“ и Формулой-1 позволила добиться прогресса в сохранении природы нашего спорта. В 2021 году в регламент будут внесены изменения, содержащие требования, которые будут позволять считать команду конструктором. Достижение этой цели в новом Договоре согласия было нашей целью. Противоречия стоит оставить позади, так как нам нужно сфокусироваться на оставшейся части этого уникального сезона», — говорится в официальном заявлении французской команды.