Состояние Бриаторе, заразившегося коронавирусом, стабильное

Пресс-служба Формулы-1 на официальном чемпионате выступило с заявлением относительно состояния здоровья бывшего руководителя «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, у которого ранее диагностировали коронавирус.

Подчёркивается, что состояние 70-летнего миллиардера стабильное и удовлетворительное. Ранее в СМИ появилась информация, что Бриаторе в тяжёлом состоянии госпитализирован в одно из медицинских учреждений Милана.

Бриаторе ещё в марте выдвинул предположение, что переболел коронавирусом. Италия — одна из самых пострадавших стран Европы от COVID-19.

Напомним, что будучи функционером в командах Формулы-1, итальянец успешно сотрудничал с чемпионами мира. Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо завоевали под руководством Бриаторе по два титула.