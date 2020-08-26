Состояние Бриаторе, заразившегося коронавирусом, стабильное
Пресс-служба Формулы-1 на официальном чемпионате выступило с заявлением относительно состояния здоровья бывшего руководителя «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, у которого ранее диагностировали коронавирус.
Подчёркивается, что состояние 70-летнего миллиардера стабильное и удовлетворительное. Ранее в СМИ появилась информация, что Бриаторе в тяжёлом состоянии госпитализирован в одно из медицинских учреждений Милана.
Бриаторе ещё в марте выдвинул предположение, что переболел коронавирусом. Италия — одна из самых пострадавших стран Европы от COVID-19.
Напомним, что будучи функционером в командах Формулы-1, итальянец успешно сотрудничал с чемпионами мира. Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо завоевали под руководством Бриаторе по два титула.
- 26 августа 2020
-
00:15
- 25 августа 2020
-
22:57
-
21:28
-
20:45
-
19:51
-
18:49
-
17:59
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:13
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
12:22
-
11:44
-
11:04
-
09:24
-
09:00
-
00:48
- 24 августа 2020
-
23:44
-
22:56
-
21:54
-
20:23
-
19:59
-
18:57
-
18:16
-
17:59
-
16:38
-
15:00
-
14:28
-
13:23
-
12:31
-
11:59
-
11:30
Партнерский контент