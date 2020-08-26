Феттель не считает старт нынешнего сезона худшим в своей карьере

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о своих результатах в начале сезона. Немец не согласился, что нынешний старт является худшим в его карьере. Феттель в шести гонках набрал лишь 16 очков, он занимает 11-е место в общем зачёте пилотов.

«Не думаю, что стоит навешивать ярлыки на сезоны или гонки. Я знаю, что многие люди любят говорить о лучших или худших гонках в карьере. Но мне кажется сложным использование таких характеристик.

Вне зависимости от ситуации я верю в людей, окружающих меня, в ребят, которые работают над болидом. У меня были проблемы из-за нехватки уверенности. А она возникает из-за проблем с болидом. Мы по-прежнему пытаемся разобраться в причинах, но нам нужно двигаться вперёд, прогрессировать», — цитирует Феттеля Motorsport.