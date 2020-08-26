Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл пожертвует средства на борьбу с лесными пожарами в Калифорнии. Гонщик также пожертвует по $ 1,8 тыс. за каждое очко, которое он наберёт на Гран-при Бельгии.

«Последняя неделя стала временем раздумий для меня. Очень печально видеть то, что происходит в Калифорнии. Миллионы животных находятся в опасности. Более 100 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы эвакуироваться. Я буду собирать средства через департамент пожарной службы Лос-Анджелеса. Также я пожертвую по 1,8 тысячи долларов за каждое очко, которое наберу на Гран-при Бельгии. Я искренне надеюсь, что мы сможем объединить усилия и вместе изменить ситуацию», — сообщил в своём «инстаграме» Лэнс Стролл.