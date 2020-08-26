В Сочи ответили на слухи, что команды Ф-1 боятся болельщиков на трибунах

Промоутер Гран-при России Алексей Титов рассказал о подготовке к этапу Формулы-1. Также Титов ответил на слухи, согласно которым в командах Формулы-1 боятся присутствия болельщиков на трибунах.
«Давайте будем честны друг перед другом и признаемся, что год экстраординарный! В этом смысле сравнивать его с другими бессмысленно. Вот если в следующем будет новая пандемия, то тогда будем сравнивать пандемийные гонки друг с другом. Шутка.
Ну а если серьезно, то задач очень много, как и всегда. Ключевой фокус в этом году — организация гонок в максимально безопасном для зрителей и участников соревнования формате.
Не совсем понимаю, как допуск зрителей на трибуны создаст дополнительные риски для команд и её отдельных участников. В паддок или пит-лейн из зрителей никто не попадет. В остальном же все коллективы прилетят в относительно свободное от ограничений туристов пространство, ровно как это было на других этапах. Риски пересечения с людьми вне «Формулы-1» очень чётко прописаны в регламентах FIA, в том числе запрещающих членам команд покидать свои номера в ходе пребывания на территории отелей», — цитирует Титова ТАСС.
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