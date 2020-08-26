«Феррари» не намерена отзывать апелляцию по делу «Рейсинг Пойнт»

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» не собирается вслед за коллегами из «Рено» отзывать апелляцию на решение ФИА по вопросу незаконного копирования инженерами «Рейсинг Пойнт» задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса». ФИА постановила оштрафовать британскую команду только на 15 очков и 400 тыс. евро, что многие соперники «Рейсинг Пойнт» посчитали недостаточным. Однако в итоге апелляцию на решение подали только две команды, а «Рено» отказался от неё: французам хватило гарантий от ФИА, что федерация примет меры по недопущению копирования болидов.



По данным агентства PA, у «Феррари» нет намерений повторить действия «Рено» и отозвать апелляцию. Не информировали о своём желании отозвать апелляцию и в самой «Рейсинг Пойнт» — команда требует, чтобы её признали полностью невиновной.

«Рено» отозвал апелляцию на решение ФИА по «Рейсинг Пойнт»