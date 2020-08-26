Хайдфельд: уверенности Албона нанесён серьёзный вред

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Александере Албоне. Многие эксперты критикуют Албона, который пока сильно уступает напарнику Максу Ферстаппену. При этом руководство команды публично поддерживает Албона.

«Его уверенности в себе нанесён серьёзный вред. Поэтому психологическая поддержка очень важна. Раньше проблемы были у Гасли, когда он работал с Ферстаппеном. Теперь эта ситуация настигла Албона.

У него есть проблемы в работе с болидом. Конечно, машина лучше проработала для Ферстаппена. Но всё равно сложно объяснить такое отставание Албона от Ферстаппена», — цитирует Хайдфельда Grandprix.

Албон в прошлом сезоне сменил в «Ред Булл» Пьера Гасли, который в итоге перешёл в «Торо Россо». Эта команда в дальнейшем была переименована в «Альфа Таури».