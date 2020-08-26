Хайдфельд: уверенности Албона нанесён серьёзный вред

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Александере Албоне. Многие эксперты критикуют Албона, который пока сильно уступает напарнику Максу Ферстаппену. При этом руководство команды публично поддерживает Албона.
«Его уверенности в себе нанесён серьёзный вред. Поэтому психологическая поддержка очень важна. Раньше проблемы были у Гасли, когда он работал с Ферстаппеном. Теперь эта ситуация настигла Албона.
У него есть проблемы в работе с болидом. Конечно, машина лучше проработала для Ферстаппена. Но всё равно сложно объяснить такое отставание Албона от Ферстаппена», — цитирует Хайдфельда Grandprix.
Албон в прошлом сезоне сменил в «Ред Булл» Пьера Гасли, который в итоге перешёл в «Торо Россо». Эта команда в дальнейшем была переименована в «Альфа Таури».
- 26 августа 2020
-
14:27
-
14:24
-
14:00
-
13:26
-
12:19
-
10:20
-
09:28
-
00:15
- 25 августа 2020
-
22:57
-
21:28
-
20:45
-
19:51
-
18:49
-
17:59
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:13
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
12:22
-
11:44
-
11:04
-
09:24
-
09:00
-
00:48
- 24 августа 2020
-
23:44
-
22:56
-
21:54
-
20:23
-
19:59
-
18:57
-
18:16
-
17:59