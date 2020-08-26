Бывший главный моторист «Мерседеса» рассказал, чего ждёт от нового места работы

Бывший главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл рассказал, что он ждёт от нового места работы. Ранее специалист отклонил предложение «Феррари». В паддоке считали, что Кауэлл присоединится именно к «Феррари», однако через некоторое время появились слухи, что он может занять пост в «Астон Мартин».



«Моя работа — одна из лучших на свете. Многие мои друзья, моя мама, считают, что я совершил безумный поступок, когда решил уйти из „Мерседеса“. Все спрашивают, что именно я хочу делать в будущем. У меня нет полной уверенности, но я надеюсь, что жизнь предложит мне новое испытание, а я могу отказаться полезным каким-то компаниям и организациям, но, самое главное, людям. Сейчас время перемен.



Я горжусь тем, что работал в „Мерседесе“. Там работают прекрасные люди, это замечательный коллектив и мне будет его не хватать. Но я работал над одним и тем же 16 лет, так что мне хочется заняться другим проектом. Я такой человек, которому нравится браться за новые задачи, которые пугают своей сложностью», — приводит слова Энди Кауэлла официальный сайт Формулы-1.