Вольф — о новом регламенте: в выигрыше останутся самые динамичные и умные команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание нового Договора согласия. Напомним, ранее все 10 нынешних команд решили подписать новое соглашение, которое будет действовать до конца 2025 года.
«На прошлой неделе вместе с ещё девятью командами Формулы-1 мы подписали новый Договор согласия. Мы всегда говорили, что хотим остаться в Формуле-1, и я не думаю, что это решение стало для кого-то сюрпризом, однако мы рады, что сумели довести переговоры до положительного результата. Мы сохраняем нашу приверженность спорту и с большим нетерпением ждём нескольких следующих лет, когда мы увидим самые большие перемены в истории серии. В выигрыше останутся самые динамичные и умные команды, способные быстрее и лучше адаптироваться к переменам», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт «Мерседеса».
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