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Вольф — о новом регламенте: в выигрыше останутся самые динамичные и умные команды

Вольф — о новом регламенте: в выигрыше останутся самые динамичные и умные команды
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание нового Договора согласия. Напомним, ранее все 10 нынешних команд решили подписать новое соглашение, которое будет действовать до конца 2025 года.

«На прошлой неделе вместе с ещё девятью командами Формулы-1 мы подписали новый Договор согласия. Мы всегда говорили, что хотим остаться в Формуле-1, и я не думаю, что это решение стало для кого-то сюрпризом, однако мы рады, что сумели довести переговоры до положительного результата. Мы сохраняем нашу приверженность спорту и с большим нетерпением ждём нескольких следующих лет, когда мы увидим самые большие перемены в истории серии. В выигрыше останутся самые динамичные и умные команды, способные быстрее и лучше адаптироваться к переменам», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт «Мерседеса».

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