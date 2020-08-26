Финал сезона Формулы-1 пройдёт без зрителей
Финал сезона Формулы-1 в Абу-Даби пройдёт без зрителей, сообщила пресс-служба автодрома «Яс-Марина».
Напомним, пресс-служба Формулы-1 опубликовала заключительную часть календаря сезона-2020, в неё вошло четыре этапа: два — в Бахрейне и по одному в Турции и Абу-Даби. Гран-при Абу-Даби, заключительный этап сезона 2020 года в Формуле-1, состоится 13 декабря.
Календарь оставшейся части сезона в Ф-1 с датой гонки
30 августа. Гран-при Бельгии
6 сентября. Гран-при Италии
13 сентября. Гран-при Тосканы
27 сентября. Гран-при России
11 октября. Гран-при Айфеля
25 октября. Гран-при Португалии
1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи
15 ноября. Гран-при Турции
29 ноября. Гран-при Бахрейна
6 декабря. Гран-при Сахира
13 декабря. Гран-при Абу-Даби.
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