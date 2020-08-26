Финал сезона Формулы-1 пройдёт без зрителей

Финал сезона Формулы-1 в Абу-Даби пройдёт без зрителей, сообщила пресс-служба автодрома «Яс-Марина».

Напомним, пресс-служба Формулы-1 опубликовала заключительную часть календаря сезона-2020, в неё вошло четыре этапа: два — в Бахрейне и по одному в Турции и Абу-Даби. Гран-при Абу-Даби, заключительный этап сезона 2020 года в Формуле-1, состоится 13 декабря.



Календарь оставшейся части сезона в Ф-1 с датой гонки



30 августа. Гран-при Бельгии

6 сентября. Гран-при Италии

13 сентября. Гран-при Тосканы

27 сентября. Гран-при России

11 октября. Гран-при Айфеля

25 октября. Гран-при Португалии

1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи

15 ноября. Гран-при Турции

29 ноября. Гран-при Бахрейна

6 декабря. Гран-при Сахира

13 декабря. Гран-при Абу-Даби.