Дорнбос: рискнёт ли Ферстаппен перейти в «Мерседес» в 2022-м?

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мыслями о шансах на переход Макса Ферстаппена в «Мерседес».



«В конечном счёте всё зависит от Ферстаппена и „Ред Булл“. Они готовы вложить в этот проект огромные деньги, а цель этого проекта — сделать Ферстаппена чемпионом. Слабым местом „Ред Булл“ всегда был двигатель, но теперь им является второй пилот. „Хонда“ сделал большой шаг вперёд, но рядом с Максом нет человека, который помогал бы ему с развитием болида.



Естественно, Ферстаппен был разочарован результатами первых гонок, но сейчас он может начать думать на перспективу. Вопрос лишь в том, рискнёт ли он перейти в „мерседес“ в 2022 году, потому что с новыми правилами всё может измениться. В контракте Ферстаппена есть пункт, который позволяет ему покинуть команду в 2022 году. Вопрос в том, рискнёт ли Ферстаппен перейти в „Мерседес“, если будет вторым в 2020 и 2021 году?», — приводит слова Роберта Дорнбоса GPBlog.