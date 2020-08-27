Дорнбос: рискнёт ли Ферстаппен перейти в «Мерседес» в 2022-м?

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мыслями о шансах на переход Макса Ферстаппена в «Мерседес».
«В конечном счёте всё зависит от Ферстаппена и „Ред Булл“. Они готовы вложить в этот проект огромные деньги, а цель этого проекта — сделать Ферстаппена чемпионом. Слабым местом „Ред Булл“ всегда был двигатель, но теперь им является второй пилот. „Хонда“ сделал большой шаг вперёд, но рядом с Максом нет человека, который помогал бы ему с развитием болида.
Естественно, Ферстаппен был разочарован результатами первых гонок, но сейчас он может начать думать на перспективу. Вопрос лишь в том, рискнёт ли он перейти в „мерседес“ в 2022 году, потому что с новыми правилами всё может измениться. В контракте Ферстаппена есть пункт, который позволяет ему покинуть команду в 2022 году. Вопрос в том, рискнёт ли Ферстаппен перейти в „Мерседес“, если будет вторым в 2020 и 2021 году?», — приводит слова Роберта Дорнбоса GPBlog.
- 27 августа 2020
-
00:43
-
00:08
- 26 августа 2020
-
23:08
-
21:07
-
19:51
-
18:49
-
17:56
-
15:45
-
14:54
-
14:39
-
14:27
-
14:24
-
14:00
-
13:26
-
12:19
-
10:20
-
09:28
-
00:15
- 25 августа 2020
-
22:57
-
21:28
-
20:45
-
19:51
-
18:49
-
17:59
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:13
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
12:22
-
11:44
-
11:04
-
09:24