Хэмилтон рассказал о планах открыть собственный музей и назвал цену входного билета

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о планах открыть музей, в котором выставит все завоёванные им кубки и трофеи.



«Я не выступаю ради трофеев или рекордов, меня привлекают сами гонки. Забавно, но я не храню кубки дома. Они не распиханы по коробкам и не лежат на складе, но находятся в закрытом месте. Я бы хотел выставить их в музее. Мои поклонники поддерживают меня во всём, что я делаю, поэтому они могут посмотреть на эти награды. Вход в музей может стоить один фунт, который затем будет пожертвован на благотворительность, так что все выиграют от этого», — приводит слова Хэмилтона The Sun.

Льюис с момента своего дебюта в 2007 году выиграл 88 гонок, а также поднялся на подиумы в общей сложности 156 раз.