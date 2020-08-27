Гасли: перевод из «Ред Булл» в «Торо Россо» был несправедливым

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался об истории, которая произошла в предыдущем сезоне. Почти год назад Гасли перевели из «Ред Булл» в «Торо Россо» — команду, которая в нынешнем сезоне выступает под названием «Альфа Таури». Гасли признался, что считает то решение боссов «Ред Булл» несправедливым.

«Было бы лучше, если бы этого не произошло. Очевидно, что в «Ред Булл» больше возможностей. Но в итоге всё сложилось так.

Перевод позволил мне доказать свою психологическую устойчивость и силу. Я показал, что не сдаюсь, хоть и считаю произошедшие в прошлом сезоне события несправедливыми. Тогда я контролировал свои эмоции и старался использовать все шансы», — цитирует Гасли The Race.

Гасли занимает 13-е место в зачёте пилотов, набрав 14 очков.