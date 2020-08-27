Гасли: перевод из «Ред Булл» в «Торо Россо» был несправедливым
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался об истории, которая произошла в предыдущем сезоне. Почти год назад Гасли перевели из «Ред Булл» в «Торо Россо» — команду, которая в нынешнем сезоне выступает под названием «Альфа Таури». Гасли признался, что считает то решение боссов «Ред Булл» несправедливым.
«Было бы лучше, если бы этого не произошло. Очевидно, что в «Ред Булл» больше возможностей. Но в итоге всё сложилось так.
Перевод позволил мне доказать свою психологическую устойчивость и силу. Я показал, что не сдаюсь, хоть и считаю произошедшие в прошлом сезоне события несправедливыми. Тогда я контролировал свои эмоции и старался использовать все шансы», — цитирует Гасли The Race.
Гасли занимает 13-е место в зачёте пилотов, набрав 14 очков.
Гасли: «Альфа Таури» развивается быстрее, чем «Феррари» и «Рено»
- 27 августа 2020
-
09:55
-
09:42
-
09:11
-
00:43
-
00:08
- 26 августа 2020
-
23:08
-
21:07
-
19:51
-
18:49
-
17:56
-
15:45
-
14:54
-
14:39
-
14:27
-
14:24
-
14:00
-
13:26
-
12:19
-
10:20
-
09:28
-
00:15
- 25 августа 2020
-
22:57
-
21:28
-
20:45
-
19:51
-
18:49
-
17:59
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:13
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
12:22
Партнерский контент