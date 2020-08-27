Источник: Феттель не подпишет контракт с «Рейсинг Пойнт» в Спа

Журналист RTL Феликс Гёрнер сообщает, что пока пилот «Феррари» Себастьян Феттель не подписал контракт с «Рейсинг Пойнт». По данным источника, соглашение не будет подписано и в Спа, где состоится Гран-при Бельгии, хотя ранее появлялись сообщения, что сделка будет оформлена именно в дни бельгийского этапа.
В начале августа Феттель заявлял, что ещё ни с кем ни о чём не договорился. Также он призвал всех запастись терпением, прежде чем появятся новости. Текущий контракт Феттеля с «Феррари» истекает по окончании сезона. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 33-летний немец. Сам он говорил, что останется в Формуле-1 лишь в том случае, если будет верить в проект.
Текущий сезон складывается для Феттеля неудачно. Он в шести гонках набрал лишь 16 очков и расположился на 11-м месте в общем зачёте пилотов.
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