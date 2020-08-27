Россиянин Михаэль Белов проведёт три этапа в Формуле-3

Пилот SMP Racing Михаэль Белов примет участие в трёх финальных этапах текущего сезона Формулы-3, сообщает пресс-служба молодёжной программы. Белов будет выступать на автомобиле чешской команды Charouz Racing System. Михаэль заменит Давида Шумахера, который перешёл в Carlin.



Ближайший этап Формулы-3 состоится 28-30 августа на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам». Следом за ним последуют ещё два раунда соревнований в Италии: 4-6 сентября на автодроме в Монце и 11-13 сентября на автодроме в Муджелло.



В 2019 году Михаэль Белов совмещал выступления в итальянской и немецкой Формулах 4, где по итогам дебютного сезона занял четвёртое и восьмое места соответственно. В сезоне-2020 россиянин принял участие в финальном этапе Азиатской Формулы-3, в котором стал бронзовым призёром гонки, и в Еврокубке Формулы «Рено», где после двух этапов занимает седьмую строчку в общем зачёте.



«Переход в Формулу-3 для меня большой шаг вперёд. Будет сложно, но я постараюсь адаптироваться как можно быстрее. Я думаю, хорошо, что дебют в таком серьёзном чемпионате придётся на трассу «Спа-Франкоршам». Здесь есть и скоростные, и медленные повороты – есть где почувствовать машину. Тем более что и трасса, и автомобиль для меня новые, ранее я на них не выступал. Уверен, что мои наставники в SMP Racing и команда Charouz Racing System помогут мне освоиться в этом сложном чемпионате, где едет много сильных пилотов. Со своей стороны я приложу максимум усилий, чтобы показать хороший результат», — отметил Белов.

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«Для нашей программы это безусловно ещё один шаг вперёд. Два пилота SMP Racing в Формуле-3 – это уровень! Для Михаэля это большой вызов, и мы вместе сделаем всё, чтобы он справился. Ему предстоит провести три этапа подряд, но у Белова уже есть подобный опыт. В прошлом году он совмещал участие в двух сериях, где успешно проявил себя. Михаэль хорошо справляется с высокими нагрузками, всегда сосредоточен и прислушивается к команде, то есть обладает ценными для пилота качествами», — добавил директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин.