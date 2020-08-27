Формула-2 закрепит 19-й номер за Антуаном Юбером, погибшим год назад
Пресс-служба Формулы-2 сообщила, что 19-й номер больше не будет использоваться в серии. Он будет закреплён посмертно за Антуаном Юбером, который погиб год назад в результате аварии в Спа. 19-й номер закрепят за французом в знак памяти.
29-30 августа Формула-2 возвращается в Бельгию. На очередном этапе будут проведены многочисленные мероприятия в память о Юбере. Для этого была создана специальная эмблема с инициалами Юбера, гоночным номером и звездой — обязательным элементом дизайна шлема пилота.
Логотип будет использоваться Формулой-2 и Формулой-3. Также команды Формулы-1 используют эмблему на своих болидах, чтобы отдать дань памяти французу.
Также гонки Формулы-1 и Формулы-2 начнутся с минуты молчания.
Гонка Гран-при Бельгии начнётся с минуты молчания в память об Антуане Юбере
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