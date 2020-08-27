Коуэлл: Хэмилтон – лучший в мире, ему не нужны грязные трюки
Глава департамента двигателей «Мерседеса» Энди Коуэлл поделился мнением о пилоте команды Льюисе Хэмилтоне. Коуэлл назвал британца лучшим пилотом в истории.
«Льюис – лучший. Он — невероятно талантливый пилот, который всегда интересуется всем происходящим. Он делает всё, чтобы команда двигалась вперёд, чтобы всё было лучше. С этим настроем он толкает всех вперёд, заставляя команду выжимать максимум. Льюис любит конкурировать, но он никогда не нарушит правила, как это делают другие, ему не нужны грязные трюки.
Льюис — хороший пример для всех сотрудников. Он хочет побеждать, но делать это честно. Он действительно хочет, чтобы борьба была честной. Я уважаю его, как пилота и человека», — цитирует Коуэлла Beyond the Grid.
Хэмилтон признался, что карантинные ограничения стали для него психологическим испытанием
- 27 августа 2020
-
12:56
-
12:41
-
12:14
-
12:12
-
10:48
-
09:55
-
09:42
-
09:11
-
00:43
-
00:08
- 26 августа 2020
-
23:08
-
21:07
-
19:51
-
18:49
-
17:56
-
15:45
-
14:54
-
14:39
-
14:27
-
14:24
-
14:00
-
13:26
-
12:19
-
10:20
-
09:28
-
00:15
- 25 августа 2020
-
22:57
-
21:28
-
20:45
-
19:51
-
18:49
-
17:59
-
16:29
-
15:22
-
14:36
Партнерский контент