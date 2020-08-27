Коуэлл: Хэмилтон – лучший в мире, ему не нужны грязные трюки

Глава департамента двигателей «Мерседеса» Энди Коуэлл поделился мнением о пилоте команды Льюисе Хэмилтоне. Коуэлл назвал британца лучшим пилотом в истории.

«Льюис – лучший. Он — невероятно талантливый пилот, который всегда интересуется всем происходящим. Он делает всё, чтобы команда двигалась вперёд, чтобы всё было лучше. С этим настроем он толкает всех вперёд, заставляя команду выжимать максимум. Льюис любит конкурировать, но он никогда не нарушит правила, как это делают другие, ему не нужны грязные трюки.

Льюис — хороший пример для всех сотрудников. Он хочет побеждать, но делать это честно. Он действительно хочет, чтобы борьба была честной. Я уважаю его, как пилота и человека», — цитирует Коуэлла Beyond the Grid.