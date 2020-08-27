Therr Maitz выступит на Гран-при России

Компания «РОСГОНКИ», промоутер Гран-при России, сообщила, что музыкант и лидер Therr Maitz Антон Беляев выступит во время гоночного уик-энда в Сочи. Выступление музыканта состоится на Центральной площади Олимпийского парка 25 сентября. Посещение концерта музыканта входит в стоимость билета на Гран-при России.

«Каждая гонка похожа на концерт. Как и пилотам, музыкантам надо выкладываться на все сто процентов. Therr Maitz впервые выступят на Формуле 1, для нас это своеобразный дебют и любопытный опыт. Мы расширяем своё творческое пространство, для нас это возможность получить определённый прилив вдохновения, показать себя перед поклонникам автоспорта и зарядиться особой энергетикой Формулы 1. Приглашаю всех на Гран-при и на наше выступление», — сказал Беляев.

Гран-при России 2020 пройдёт на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября.