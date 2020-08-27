Промоутер Гран-при России: уверен, что Экллстоуну не откажут в посещении гонки в Сочи

Промоутер Гран-при России Алексей Титов поделился мнением о возможном посещении гонки в Сочи бывшим главой Формулы-1 Берни Экклстоуном. Ранее у Экклстоуна возник конфликт с новым руководством серии на теме борьбы с расизмом. Также Титов заявил, что организаторы не опасаются негативной реакции болельщиков на акции борьбы с расизмом Black Lives Matter.

«Несмотря на публичный конфликт, мы всегда должны помнить об отношениях людей. В этом смысле у нового руководства «Формулы-1» с ориентирами все в порядке, и я уверен, что они не будут заниматься такими глупостями, как отказ в посещении гонки господину Экклстоуну на фоне разных взглядов. Diversity же как-никак…

Мы уважаем позицию всех участников «Формулы-1», именно в этом и заключается суть свободного общества с многообразием взглядов, мнений, которое в том числе заключается в свободе вставать на колено или поступать как Даниил Квят и другие гонщики. Уверены, что болельщики разделяют эту философию и будут поддерживать любимых пилотов, для которых Гран-при России станет первым этапом со зрителями на трибунах», — цитирует Титова ТАСС.