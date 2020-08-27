Апелляция «Феррари» по делу «Рейсинг Пойнт» увязана со спором по регламенту на 2021 год

Решение «Феррари» о том, отзывать ли апелляцию на решение ФИА по делу о незаконном копировании задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса» командой «Рейсинг Пойнт», может быть увязано с продолжающимися обсуждениями насчёт деталей регламента Формулы-1 на 2021 год, сообщает The Race.



По данным издания, многие команды Формулы-1 по-прежнему недовольны нормой правил, согласно которой команды, использующие узлы 2019 года, смогут получить в сезоне-2021 клиентские детали 2020 года без траты так называемых «жетонов» развития — они призваны ограничить расходы команд в условиях финансового кризиса и подготовки к новому техническому регламенту Формулы-1. Каждая команда, используя «жетоны», сможет потратить их лишь на отдельные области своих автомобилей.



Сразу шесть команд Формулы-1 («Феррари», «Макларен», «Рено», «Уильямс», «Хаас» и «Альфа Ромео») недавно направили в ФИА официальное письмо, в котором высказали опасение, что подобная норма правил поставит команды в неравное положение. Предполагается, что это норма поможет «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Таури», поскольку остальные команды-клиенты используют только актуальные детали.



Более всего соперники опасаются дальнейшего повышения конкурентоспособности «Рейсинг Пойнт» — в случае, если команда не просто получит инновационную заднюю подвеску «Мерседеса» образца 2020 года, но и не потратит на неё «жетоны», сумев поработать и над другими областями машины.



Не исключено, что «Феррари» согласится отозвать апелляцию на решение ФИА, если в правила будут внесены поправки касательно системы «жетонов».

«Рено» отозвал апелляцию на решение ФИА по «Рейсинг Пойнт»