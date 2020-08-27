Райкконен пока не определился, будет ли выступать в Формуле-1 в 2021 году

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что он пока не определился, продолжит ли он карьеру в 2021 году.



«Я пока не решил. Могу ли я уйти в другую команду? Сложно сказать. Сначала мне нужно решить, что делать дальше, а затем посмотрим. Естественно, на решение влияет форма команды, я хотел бы находиться в лучшей позиции, сражаться за очки, но, если честно, то когда начинаешь сезон, ты не знаешь, что будет дальше. Для меня гораздо важнее общая картина.



Семья превыше всего, дети растут. В этом году я смог больше времени провести дома, и это здорово. Такие вещи серьёзно влияют на решение о будущем. В какой-то момент просто хочется находиться дома и заниматься другими делами», — приводит слова Кими Райкконена The Race.