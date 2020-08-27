Перес не ведёт переговоры с другими командами и уверен, что останется в «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что не ведёт переговоров с другими командами.



«Я думаю, что слухи о Феттеле — лишь вопрос времени, как я уже говорил. Я доволен всем в команде и верю в наш проект. Я довольно давно выступаю в составе „Рейсинг Пойнт“ и вижу, что мы продолжаем двигаться вперёд. Нет причин что-либо менять. Мы проводим отличный сезон, здорово выступаем на трассе, всё идёт прекрасно. Мы здорово работаем как команда. Я не вижу каких-либо изменений. Веди ли я переговоры с другими коллективами? Нет. Я вижу все признаки того, что мы продолжим сотрудничество с командой», — приводит слова Серхио Переса Autosport.



Последнее время слухи связывают Себастьяна Феттеля с возможным местом в «Астон Мартине». По сведениям нескольких источников, он может заменить в составе команды Серхил Переса.