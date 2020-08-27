Леклер объяснил, почему проехал два круга гонки непристёгнутым

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал тот факт, что в гонке Гран-при Испании Формулы-1 после разворота из-за проблем с двигателем он проехал два круга, не будучи полностью пристёгнутым ремнями безопасности. Монегаск объяснил, почему он не заехал в боксы сразу же.



«Я отстегнулся, когда узнал, что есть проблема с двигателем. Я не думаю, что снова поеду. Затем я вновь пристегнулся, чтобы выехать обратно на трассу. Я проехал один медленный круг, в основном чтобы понять, работает ли двигатель нормально или нет. А затем, на втором круге, когда я начал атаковать, то понял, что одна из четырёх пряжек не застёгнута. Так что я сказал команде и сразу после этого заехал в боксы», — приводит слова Леклера RaceFans.

Палмер раскритиковал Леклера за пренебрежение безопасностью