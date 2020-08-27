Штайнер — о состав пилотов на 2021 год: мы рассматриваем все варианты

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда пока не приняла решение по составу пилотов.



«Мы рассматриваем все варианты. Мы смотрим на всех пилотов и ещё не приняли решение. Я не пытаюсь уклоняться от ответа. Мы только подписали Договор согласия и я ещё не говорил с Джином Хаасом о составе пилотов. Я хочу, чтобы он внёс свой вклад в вопрос выбора пилотов, так то это произойдёт в ближайшее время. Как только он доберётся до гонок, мы сядем и всё обсудим.



На данный момент возможны все варианты — о сохранения состава пилотов до приглашения двух новичков. Так что, если вы хотите место в Формуле-1 — отправляйте заявки! В настоящий момент всё возможно», — приводит слова Гюнтера Штайнера Crash.

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