Квяту подарили специальные часы к юбилейной гонке
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал специальные часы, которые ему подарили в честь сотого Гран-при в карьере в Формуле-1. На одной из фотографий в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» россиянин демонстрирует аксессуар на руке. При этом на ремешке написано — «100 гонок».
Напомним, юбилейный Гран-при Квята прошёл в Великобритании. По итогам гонки он стал десятым и набрал одно очко. В нынешнем сезоне он набрал 2 очка, что позволяет ему занимать 16-е место в общем зачёте.
Квят с небольшим перерывом выступает в Формуле-1 с 2014 года. Большую часть карьеры провёл в составе «Торо Россо» / «Альфа Таури». В его активе 23 гонки в составе «Ред Булл». У Даниила до сих пор нет контракта на следующий сезон.
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