Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
Сегодня, 30 августа, на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» в Спа состоится гонка седьмого этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бельгии.
После шестого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал два очка и находится в общем зачёте на 16-й позиции.
Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Бельгии — 2020. Онлайн-трансляция гонки
- 30 августа 2020
-
11:00
-
10:56
-
09:59
-
09:00
-
01:36
-
01:10
-
00:58
-
00:33
-
00:28
-
00:22
- 29 августа 2020
-
23:30
-
23:19
-
23:07
-
22:56
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
22:32
-
22:32
-
22:28
-
21:59
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
20:26
-
20:11
-
19:55
-
19:29
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:32
-
18:18
-
17:40
-
17:26
Партнерский контент