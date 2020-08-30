Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Сегодня, 30 августа, на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» в Спа состоится гонка седьмого этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бельгии.



После шестого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал два очка и находится в общем зачёте на 16-й позиции.



Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Бельгии — 2020. Онлайн-трансляция гонки