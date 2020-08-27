Шварцман помог Корреа проехать «Красную воду» на инвалидной коляске
Пилот гоночной Академии «Феррари» и программы SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, разместил на своей странице в «Твиттере» совместное фото с Хуаном Мануэлем Корреа.
«Я с Хуаном Мануэлем Корреа на быстром круге», — написал Шварцман.
При этом на видео Шварцман толкает вперёд инвалидную коляску, которую занимает Корреа. На фото видно, что спортсмены проходят поворот «Красная вода».
Напомним, Корреа получил серьёзные травмы в 2019 году именно на автодроме в Спа. В результате той аварии скончался 22-летний член академии «Рено» Антуан Юбер.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Роберта Шварцмана в «Твиттере».
В предстоящий уик-энд в Бельгии состоятся две гонки Формулы-2.
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