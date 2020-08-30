Формула-2. Бельгия. Вторая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 30 августа, состоится спринтерская гонка седьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа. Начало гонки запланировано на 12:10 мск.
В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов («ХВА Рейслаб»), Никита Мазепин («Хайтек») и Роберт Шварцман («Према»).
Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге», далее после двух этапов на «Сильверстоуне» шестой этап приняла «Каталунья».
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете, пройдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-2. Бельгия. Вторая гонка. Текстовая трансляция
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