Феттель с юмором ответил на вопрос о контракте с «Рейсинг Пойнт»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Феррари» Себастьян Феттель с юмором ответил на вопрос, подпишет ли он контракт с «Рейсинг Пойнт» в ближайшие выходные.
«У меня с собой много ручек, но нет какой-то особенной для подписания чего-либо. Можете просто скопировать ответы с моей предыдущей пресс-конференции.
Отношения с «Феррари»? Я доверяю людям, которые окружают меня. В последние годы они многое отдали. Что касается моего результата в Испании, конечно, в Маранелло не было никаких празднований, мы хотим большего, но в данный момент добиться этого сложно", — приводит слова Феттеля GPblog.
Напомним, в 2021 году Себастьяна Феттеля в «Феррари» заменит Карлос Сайнс. У немца же до сих пор нет контракта на следующий сезон ни с одной из команд.
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