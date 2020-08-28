Феттель с юмором ответил на вопрос о контракте с «Рейсинг Пойнт»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Феррари» Себастьян Феттель с юмором ответил на вопрос, подпишет ли он контракт с «Рейсинг Пойнт» в ближайшие выходные.

«У меня с собой много ручек, но нет какой-то особенной для подписания чего-либо. Можете просто скопировать ответы с моей предыдущей пресс-конференции.

Отношения с «Феррари»? Я доверяю людям, которые окружают меня. В последние годы они многое отдали. Что касается моего результата в Испании, конечно, в Маранелло не было никаких празднований, мы хотим большего, но в данный момент добиться этого сложно", — приводит слова Феттеля GPblog.

Напомним, в 2021 году Себастьяна Феттеля в «Феррари» заменит Карлос Сайнс. У немца же до сих пор нет контракта на следующий сезон ни с одной из команд.