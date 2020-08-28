Квяту, Албону и Феттелю понизили рейтинг в F1 2020

Разработчики симулятора F1 2020 из Codemasters выпустили обновлённый рейтинг пилотов, основанный на результатах гонщиков в нынешнем сезоне. Данные учитывают выступления на всех Гран-при 2020 года, включая последний – в Испании.

Напомним, что в F1 2020 все гонщики оцениваются от 1 до 99 по четырём категориям — «опыт», «мастерство», «внимательность» и «темп», причём эти параметры основаны на реальных данных.

В обновлённом рейтинге пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену повысили показатели «темпа» и «внимательность» – общий рейтинг нидерландца теперь составляет 91. Улучшились оценки у Даниэля Риккардо, Ландо Норриса, Пьера Гасли, Лэнса Стролла и Джорджа Расселла. Даниил Квят, Александер Албон, Кими Райкконен и другие пилоты опустились в рейтинге.



Обновлённый рейтинг пилотов в F1 2020

(«опыт», «мастерство», «внимательность», «темп»):



1. Льюис Хэмилтон — 94 (90, 93, 88, 98), без изменений

2. Макс Ферстаппен — 91 (66, 94, 85, 98), ранее – 90

3. Валттери Боттас — 90 (72, 88, 99, 91), без изменений

4-5. Себастьян Феттель — 88 (89, 88, 81, 92), ранее – 89

4-5. Даниэль Риккардо — 88 (77, 89, 87, 91), ранее – 87

6. Шарль Леклер — 87 (57, 92, 85, 93), ранее – 86

7. Кими Райкконен — 86 (99, 84, 84, 84), ранее – 87

8. Серхио Перес — 84 (78, 90, 75, 86), ранее – 85

9-10. Карлос Сайнс — 82 (66, 86, 82, 84), без изменений

9-10. Пьер Гасли — 82 (55, 84, 90, 84), ранее – 80

11. Ландо Норрис — 81 (54, 90, 84, 81), ранее – 79

12-13. Эстебан Окон — 80 (55, 90, 81, 81), без изменений

12-13. Ромен Грожан — 80 (76, 79, 78, 83), без изменений

14-15. Даниил Квят — 79 (64, 87, 73, 82), ранее – 80

14-15. Лэнс Стролл — 79 (58, 86, 74, 83), ранее – 78

16. Кевин Магнуссен — 78 (66, 79, 72, 83), без изменений

17. Александер Албон — 77 (54, 89, 72, 80), ранее – 79

18. Джордж Расселл — 76 (54, 69, 84, 82), ранее – 75

19. Антонио Джовинацци — 72 (49, 74, 68, 79), ранее – 73

20. Николас Латифи — 62 (45, 62, 65, 65), ранее – 64.