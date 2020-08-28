Ферстаппен — про Албона: мы должны дать ему время

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии. Он рассказал, как отнесётся к возможной дождевой гонке, а также поддержал своего товарища по команде Александера Албона, у которого вышел не самый сильный старт сезона.
«В Спа отличная трасса, где вы действительно можете прочувствовать скорость болида Формулы-1 в поворотах. Жаль, в этот раз с нами не будет болельщиков. Они каждый год создавали здесь отличную атмосферу.
На самом деле, бельгийская трасса не сильно нам подходит. Так было в прошлые годы и в этом, думаю, тоже. Мы просто сами здесь не очень сильны, а «Мерседес» наоборот – показывает отличную скорость. Дождь во время гонки мало что изменит. Во всяком случае для меня. Это будет трудно, но я постараюсь подняться на подиум в воскресенье.
Если говорить про Алекса, то у него все хорошо. Команда довольна его прогрессом. Конечно, у него нет за плечами 10-летнего опыта работы в Ф-1, так что мы просто должны дать ему время», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
- 28 августа 2020
-
09:40
-
09:08
-
09:00
-
00:59
- 27 августа 2020
-
23:59
-
22:54
-
21:58
-
21:00
-
20:56
-
20:53
-
19:51
-
18:41
-
17:44
-
15:49
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
14:36
-
13:41
-
12:56
-
12:41
-
12:14
-
12:12
-
10:48
-
09:55
-
09:42
-
09:11
-
00:43
-
00:08
- 26 августа 2020
-
23:08
-
21:07
-
19:51
-
18:49
-
17:56
-
15:45