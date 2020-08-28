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Ферстаппен — про Албона: мы должны дать ему время

Ферстаппен — про Албона: мы должны дать ему время
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии. Он рассказал, как отнесётся к возможной дождевой гонке, а также поддержал своего товарища по команде Александера Албона, у которого вышел не самый сильный старт сезона.

«В Спа отличная трасса, где вы действительно можете прочувствовать скорость болида Формулы-1 в поворотах. Жаль, в этот раз с нами не будет болельщиков. Они каждый год создавали здесь отличную атмосферу.

На самом деле, бельгийская трасса не сильно нам подходит. Так было в прошлые годы и в этом, думаю, тоже. Мы просто сами здесь не очень сильны, а «Мерседес» наоборот – показывает отличную скорость. Дождь во время гонки мало что изменит. Во всяком случае для меня. Это будет трудно, но я постараюсь подняться на подиум в воскресенье.

Если говорить про Алекса, то у него все хорошо. Команда довольна его прогрессом. Конечно, у него нет за плечами 10-летнего опыта работы в Ф-1, так что мы просто должны дать ему время», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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