У пилота Ф-2 Дэна Тиктума подозрение на коронавирус

Пресс-служба Формулы-2 сообщила, что пилота Ф-2 Дэн Тиктум пропускает свободные заезды во время этапа в Бельгии, из-за «неубедительного» результата теста на коронавирус. Участие пилота в дальнейших сессиях пока под вопросом. Британец ждёт результата повторного тестирования.
«После неубедительного результата теста на COVID-19 пилот DAMS F2 Дэн Тиктум не принимает участие в сегодняшней тренировке, пока он ожидает результатов повторного тестирования», — говорится в официальном заявлении серии, которое опубликовано в «твиттере».
В этом году экс-пилот молодёжной программы «Ред Булл» проводит свой первый полный сезон в Формуле-2. После шести этапов он занимает 9-е место в личном зачете. На счету 21-летнего британца два подиума и одна победа. Он выиграл спринт на первом этапе в Сильверстоуне.
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