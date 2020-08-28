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В «Уильямсе» опровергли, что команду купил Экклстоун

В «Уильямсе» опровергли, что команду купил Экклстоун
Авто / Формула-1 0

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла предположения прессы, что реальным новым владельцем команды стал экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун. Предположения на эту тему появились, когда выяснилось, что компания Dorilton Capital купила «Уильямс» через своё подразделение BCE Ltd, что совпадает с инициалами Экклстоуна (Bernard Charles Ecclestone).

«Я видела это. Я поговорила с мистером Экклстоуном ранее на этой неделе и спросила, не он ли стоит за компанией, но это была только шутка! Берни никак не связан с нашими новыми владельцами. Dorilton Capital абсолютно независимы.

У них есть явные амбиции насчёт того, где они хотят видеть команду, и они готовы ради этого инвестировать в неё. У нас не было сомнений, команде были нужны инвестиции, и теперь у неё действительно светлое будущее с новыми владельцами», — приводит слова Уильямс GPFans.

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