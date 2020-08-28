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Коронавирус у Тиктума не подтвердился, он сможет выступить на этапе Формулы-2 в Бельгии

Коронавирус у Тиктума не подтвердился, он сможет выступить на этапе Формулы-2 в Бельгии
Авто / Младшие серии 0

Пресс-служба Формулы-2 сообщила, что второй тест на коронавирус пилота команды «ДАМС» Дэна Тиктума дал отрицательный результат. Таким образом, Тиктум сможет принять участие в квалификации бельгийского этапа серии.

«Мы можем подтвердить, что повторный тест пилота „ДАМС“ Дэна Тиктума дал отрицательный результат, поэтому он сможет принять участие в оставшейся части седьмого этапа сезона в Спа», — гласит сообщение пресс-службы серии.

В этом году экс-пилот молодёжной программы «Ред Булл» проводит свой первый полный сезон в Формуле-2. После шести этапов он занимает 9-е место в личном зачете. На счету 21-летнего британца два подиума и одна победа. Он выиграл спринт на первом этапе в Сильверстоуне.

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