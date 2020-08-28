Коронавирус у Тиктума не подтвердился, он сможет выступить на этапе Формулы-2 в Бельгии
Пресс-служба Формулы-2 сообщила, что второй тест на коронавирус пилота команды «ДАМС» Дэна Тиктума дал отрицательный результат. Таким образом, Тиктум сможет принять участие в квалификации бельгийского этапа серии.
«Мы можем подтвердить, что повторный тест пилота „ДАМС“ Дэна Тиктума дал отрицательный результат, поэтому он сможет принять участие в оставшейся части седьмого этапа сезона в Спа», — гласит сообщение пресс-службы серии.
В этом году экс-пилот молодёжной программы «Ред Булл» проводит свой первый полный сезон в Формуле-2. После шести этапов он занимает 9-е место в личном зачете. На счету 21-летнего британца два подиума и одна победа. Он выиграл спринт на первом этапе в Сильверстоуне.
- 28 августа 2020
-
17:31
-
17:22
-
16:03
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:35
-
14:08
-
13:36
-
12:24
-
11:28
-
09:40
-
09:08
-
09:00
-
00:59
- 27 августа 2020
-
23:59
-
22:54
-
21:58
-
21:00
-
20:56
-
20:53
-
19:51
-
18:41
-
17:44
-
15:49
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
14:36
-
13:41
-
12:56
-
12:41
-
12:14
-
12:12
-
10:48
Партнерский контент