Коронавирус у Тиктума не подтвердился, он сможет выступить на этапе Формулы-2 в Бельгии

Пресс-служба Формулы-2 сообщила, что второй тест на коронавирус пилота команды «ДАМС» Дэна Тиктума дал отрицательный результат. Таким образом, Тиктум сможет принять участие в квалификации бельгийского этапа серии.



«Мы можем подтвердить, что повторный тест пилота „ДАМС“ Дэна Тиктума дал отрицательный результат, поэтому он сможет принять участие в оставшейся части седьмого этапа сезона в Спа», — гласит сообщение пресс-службы серии.



В этом году экс-пилот молодёжной программы «Ред Булл» проводит свой первый полный сезон в Формуле-2. После шести этапов он занимает 9-е место в личном зачете. На счету 21-летнего британца два подиума и одна победа. Он выиграл спринт на первом этапе в Сильверстоуне.

