Цунода завоевал поул на этапе Ф-2 в Бельгии, Мазепин — второй, Шварцман — четвёртый

Японский участник молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода завоевал поул-позишен в квалификации бельгийского этапа Формулы-2 в Спа. Цунода чуть более чем на одну десятую секунды опередил россиянина Никиту Мазепина. Ещё один российский пилот Роберт Шварцман занял четвёртое место, в то время как его главный соперник по общему зачёту Каллум Айлотт оказался 12-м. У третьего россиянина Артёма Маркелова 19-й результат.



Новичок Формулы-2 Юри Випс не сумел проехать ни одного быстрого круга: его машина сломалась в самом начале сессии.



Формула-2. Бельгия. Квалификация



1. Юки Цунода — 1:57.593

2. Никита Мазепин — 1:57.721

3. Нобухару Мацусита — 1:57.744

4. Роберт Шварцман — 1:57.861

5. Фелипе Другович — 1:58.014

6. Чжоу Гуаньюй — 1:58.022

7. Мик Шумахер — 1:58.076

8. Луи Делетраз — 1:58.080

9. Джехан Дарувала — 1:58.137

10. Лука Гьотто — 1:58.168

11. Педро Пике — 1:58.194

12. Каллум Айлотт — 1:58.259

13. Маркус Армстронг — 1:58.318

14. Дэниел Тиктум — 1:58.391…

18. Кристиан Лундгор — 1:59.079

19. Артём Маркелов — 1:59.207…

22. Юри Випс — без времени.