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Цунода завоевал поул на этапе Ф-2 в Бельгии, Мазепин — второй, Шварцман — четвёртый

Цунода завоевал поул на этапе Ф-2 в Бельгии, Мазепин — второй, Шварцман — четвёртый
Авто / Младшие серии 0

Японский участник молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода завоевал поул-позишен в квалификации бельгийского этапа Формулы-2 в Спа. Цунода чуть более чем на одну десятую секунды опередил россиянина Никиту Мазепина. Ещё один российский пилот Роберт Шварцман занял четвёртое место, в то время как его главный соперник по общему зачёту Каллум Айлотт оказался 12-м. У третьего россиянина Артёма Маркелова 19-й результат.

Новичок Формулы-2 Юри Випс не сумел проехать ни одного быстрого круга: его машина сломалась в самом начале сессии.

Формула-2. Бельгия. Квалификация

1. Юки Цунода — 1:57.593
2. Никита Мазепин — 1:57.721
3. Нобухару Мацусита — 1:57.744
4. Роберт Шварцман — 1:57.861
5. Фелипе Другович — 1:58.014
6. Чжоу Гуаньюй — 1:58.022
7. Мик Шумахер — 1:58.076
8. Луи Делетраз — 1:58.080
9. Джехан Дарувала — 1:58.137
10. Лука Гьотто — 1:58.168
11. Педро Пике — 1:58.194
12. Каллум Айлотт — 1:58.259
13. Маркус Армстронг — 1:58.318
14. Дэниел Тиктум — 1:58.391…
18. Кристиан Лундгор — 1:59.079
19. Артём Маркелов — 1:59.207…
22. Юри Випс — без времени.

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