В Формуле-1 выявили ещё один случай заражения коронавирусом

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 опубликовали очередные итоги тестирования персонала чемпионата мира на коронавирус, которое проводилось с 21 по 27 августа в преддверии Гран-при Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам».



«Был проведён 3591 тест гонщиков, членов команд и персонала. Из них тест одного человека оказался положительным. ФИА и Формула-1 обеспечивают эту общую информацию с целью транспарентности и добросовестности. Никаких специфических деталей насчёт команд или конкретных людей разглашено не будет, а результаты будут публично обнародоваться каждые семь дней», — говорится в заявлении ФИА и Формулы-1.



Напомним, перед бельгийским этапом Формулы-2 тест Дэниела Тиктума дал неоднозначный результат, однако повторное тестирование подтвердило, что британский гонщик здоров.