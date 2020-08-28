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В Формуле-1 выявили ещё один случай заражения коронавирусом

В Формуле-1 выявили ещё один случай заражения коронавирусом
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 опубликовали очередные итоги тестирования персонала чемпионата мира на коронавирус, которое проводилось с 21 по 27 августа в преддверии Гран-при Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам».

«Был проведён 3591 тест гонщиков, членов команд и персонала. Из них тест одного человека оказался положительным. ФИА и Формула-1 обеспечивают эту общую информацию с целью транспарентности и добросовестности. Никаких специфических деталей насчёт команд или конкретных людей разглашено не будет, а результаты будут публично обнародоваться каждые семь дней», — говорится в заявлении ФИА и Формулы-1.

Напомним, перед бельгийским этапом Формулы-2 тест Дэниела Тиктума дал неоднозначный результат, однако повторное тестирование подтвердило, что британский гонщик здоров.

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