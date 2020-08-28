Вассёр — об «овальной» трассе в Бахрейне: Q1 в квалификации станет кошмаром!

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал решение Формулы-1 и организаторов Гран-при Сахира провести второй этап чемпионата мира в Бахрейне по трассе не с обычной конфигурацией, а а с ттак называемой «овальной». Ожидается, что во время квалификации гонщики будут преодолевать круг трассы менее чем за одну минуту.



«Мы ещё не проводили симуляций, но, без сомнений, при круге за 55 секунд на квалификационном круге будет большой беспорядок из-за трафика, а первый сегмент квалификации станет кошмаром! Но я думаю, что это захватывающе — иметь разные конфигурации трассы, когда у нас такое глобальное событие. Имеет смысл попробовать что-то иное», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

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