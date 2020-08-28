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Тост — о гонке по «овалу»: посмотрим, сколько раз топ-машины обгонят всех на круг

Тост — о гонке по «овалу»: посмотрим, сколько раз топ-машины обгонят всех на круг
Авто / Формула-1 0

Глава «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал решение Формулы-1 и организаторов Гран-при Сахира провести второй этап чемпионата мира в Бахрейне не по обычной конфигурации трассы, а по так называемой «овальной». Ожидается, что во время квалификации гонщики будут преодолевать круг трассы менее чем за одну минуту. Из-за короткой длины «овальной» конфигурации дистанция гонки составит 87 кругов.

«Возможно, это будет немножко хаотично, но захватывающе, посмотрим. Ну а в гонке посмотрим, что будет в с обгонами, потому что все машины очень близко друг к другу. А потом поглядим, насколько хороши окажутся топ-машины — сколько раз они обгонят всех на круг!» — приводит слова Тоста официальный сайт Формулы-1.

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