Шварцман: теперь в квалификации я чувствую, что способен бороться за поул

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал четвёртый результат в квалификации бельгийского этапа Формулы-2.
«В целом теперь в квалификации я чувствую, что способен бороться за поул. Сегодняшние результаты были неплохими. Четвёртая позиция в Спа означает, что в гонках мы можем извлечь что-то из неё. Я думал, что сегодня квалификация будет даже ещё лучше, но из-за погоды и хаотичной сессии оказалось непросто прогреть и подготовить шины. После первой попытки мы внесли кое-какие изменения, но в некоторых поворотах я по-прежнему был осторожен. Возможно, на этом я и потерял время по сравнению с результатом поул-позиции.
Теперь самое важное — завтрашняя гонка. Надеюсь, у нас будет по-настоящему хороший темп и получится управлять расходом шин. Легко не будет, но мы продолжим работать на максимум», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
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