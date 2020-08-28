Смоляр — о третьем месте в квалификации: сделал достаточно серьёзный шаг в нужную сторону

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал третий результат в квалификации бельгийского этапа Формулы-3.



«Результат хороший. Я рад, что сделал достаточно серьёзный шаг в нужную сторону по сравнению с Барселоной и другими этапами, где немного не получалась квалификация. Восемнадцатое время в тренировке не говорит всю правду: в действительности у нас был хороший темп, и мы ехали на старой резине, когда многие поставили новую. Квалификация — это как раз тот результат, который и должен быть. Да, я проиграл сокоманднику 0,2 секунды, но на семикилометровой трассе это совсем немного. Хотя, конечно, хотелось бы быть лучшим из трёх пилотов.



Здесь очень мало прижимной силы, поэтому с такими первым и третьим секторами, где длинные прямые, приходится жертвовать вторым. Каким бы ты быстрым ни был на втором секторе, всё равно много проиграешь на прямой. Поэтому приходится ехать чуть ли не с минимальными настройками прижимной силы и внимательно контролировать поведение машины. Завтра возможен дождь, так что гонка может сложиться удачно», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».