Смоляр — о третьем месте в квалификации: сделал достаточно серьёзный шаг в нужную сторону

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал третий результат в квалификации бельгийского этапа Формулы-3.
«Результат хороший. Я рад, что сделал достаточно серьёзный шаг в нужную сторону по сравнению с Барселоной и другими этапами, где немного не получалась квалификация. Восемнадцатое время в тренировке не говорит всю правду: в действительности у нас был хороший темп, и мы ехали на старой резине, когда многие поставили новую. Квалификация — это как раз тот результат, который и должен быть. Да, я проиграл сокоманднику 0,2 секунды, но на семикилометровой трассе это совсем немного. Хотя, конечно, хотелось бы быть лучшим из трёх пилотов.
Здесь очень мало прижимной силы, поэтому с такими первым и третьим секторами, где длинные прямые, приходится жертвовать вторым. Каким бы ты быстрым ни был на втором секторе, всё равно много проиграешь на прямой. Поэтому приходится ехать чуть ли не с минимальными настройками прижимной силы и внимательно контролировать поведение машины. Завтра возможен дождь, так что гонка может сложиться удачно», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».
- 28 августа 2020
-
23:14
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
21:36
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:13
-
19:45
-
19:36
-
19:17
-
18:50
-
18:45
-
17:31
-
17:22
-
16:03
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:35
-
14:08
-
13:36
-
12:24
-
11:28
-
09:40
-
09:08
-
09:00
-
00:59
- 27 августа 2020
-
23:59
-
22:54
-
21:58