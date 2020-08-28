Мазепин: второе место — моя лучшая позиция в квалификации Формулы-2

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал второй результат в квалификации бельгийского этапа Формулы-2.
«Очевидно, что я очень рад. Второе место — моя лучшая позиция в квалификации Формулы-2. До сих пор в этом году у меня в основном были проблемы с темпом на одном круге, хотя гоночный темп обычно был сильным. Приятно, что всё сходится воедино. Нужно помнить, что моя команда новая, и в то время как я учусь и адаптируюсь в ней, они тоже учатся. Я доволен прогрессом. Чувствую себя в команде как дома.
Этот шаг вперёд в квалификации, надеюсь, сделает мою работу в субботу чуть легче — не придётся выбирать альтернативную стратегию или пробовать что-то серьёзное. Надеюсь, это внесёт вклад в хорошую завтрашнюю гонку», — приводит слова Мазепина официальный сайт Формулы-2.
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