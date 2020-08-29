Хэмилтон: «Ред Булл» чуть быстрее нас, а «Рейсинг Пойнт» на нашем уровне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.



«День сложился неплохо. Я люблю пилотировать на этой трассе, она прекрасна, и, пусть во время заездов Формулы-2 и Формулы-3 был дождь, наши тренировки, к счастью, прошли на сухой трассе. У нас было много времени, чтобы проехать достаточное количество кругов и разобраться с машиной.



Результаты крайне плотные, думаю, что сейчас „Ред Булл“ чуть быстрее нас, а „Рейсинг Пойнт“ на нашем уровне. Риккардо на своей „Рено“ тоже быстр, но это лишь делает нашу задачу ещё интереснее, пусть над настройками ещё и предстоит много работы. Всё не так плохо, но болид ведёт себя по-разному на разных трассах. На каких-то мы впереди, на каких-то — немного отстаём, так что перед начало этапа в Бельгии я ждал, что борьба обострится. Нужно понять причину этого. ПРибавили ли соперники, или мы сделали шаг назад? Или всё связано только с конфигурацией трассы? Не знаю, но нас точно ждёт интересная гонка», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.