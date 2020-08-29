Хорнер: не думаю, что мы видим настоящего Феттеля в этом сезоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о ситуации вокруг пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.



«Дело не в выдувных диффузорах. Себастьян пилотировал и с дозаправками, и без них, и с выдувными диффузорами, и без них. То же самое можно сказать про F-Duct и DRS, он опробовал все варианты за последние годы. Безусловно, достижения Себастьяна с „Ред Булл“ — это что-то особенное. Думаю, что Себастьян — третий самый успешный гонщик в истории Формулы-1, а многие его рекорды до сих пор не побиты.



Пилоту должно быть комфортно в его окружении. На плечах Себастьяна тяжёлая ноша, это всегда влияет на спортсменов. Я не думаю, что мы видим настоящего Феттеля. У него тяжёлый период с тем, что есть в его распоряжении, но это не умаляет его заслуг», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.