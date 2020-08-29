В 2021 году болиды Формулы-1 потеряют 10 процентов прижимной силы

Технический директор ФИА Николас Томбасис рассказал о снижении прижимной силы болидов в 2021 году.



«Хотим убрать прорези на днище болида, каскад дефлекторов в нижней части воздуховодов станет на 40 мм уже, и мы опустим на 50 мм рёбра заднего диффузора. Обсуждали некоторые из этих изменений ещё в мае, а затем отказались от идеи. Но по мере того, как начался сезон, мы увидели, какую прижимную силу создают болиды, после чего решили сделать следующий шаг.



Теперь наши критерии выбора областей включают в себя экономические соображения, в том числе для небольших команд. Мы не будем ничего менять в передней части болида, потому что даже небольшие изменения в переднем крыле могут серьёзно влиять на поведение всего болида. В целом эти изменения должны снизить прижимную силу на 4–5 процентов. Учитывая изменения, которые мы внесли в конфигурацию днища в мае, снижение прижима составит порядка 10%», — приводит слова Томбасиса Autosport.