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«Альфа Ромео» планирует посадить Мика Шумахера за руль на одной из тренировок сезона-2020

«Альфа Ромео» планирует посадить Мика Шумахера за руль на одной из тренировок сезона-2020
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что Мик Шумахер может провести пятничную тренировку в Формуле-1 до конца сезона-2020.

«Уровень Формулы-2 в этом сезоне очень высок. Есть по крайней мере пять или шесть пилотов, которые всегда могут выиграть гонку. Думаю, это один из лучших чемпионатов в истории серии. Мик проводит отличный сезон. Уверен, у него будет возможность протестировать болид Формулы-1 до конца сезона. До конца чемпионата ещё шесть гонок. Посмотрим, что произойдёт, поскольку он всё ещё продолжает бороться за титул», — приводит слова Вассёра Sky Italia.

Мик Шумахер после шести этапов чемпионата Формулы-2 занимает пятое место в личном зачёте, уступая 42 очка лидеру чемпионата Каллуму Айлотту.

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