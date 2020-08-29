«Альфа Ромео» планирует посадить Мика Шумахера за руль на одной из тренировок сезона-2020
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что Мик Шумахер может провести пятничную тренировку в Формуле-1 до конца сезона-2020.
«Уровень Формулы-2 в этом сезоне очень высок. Есть по крайней мере пять или шесть пилотов, которые всегда могут выиграть гонку. Думаю, это один из лучших чемпионатов в истории серии. Мик проводит отличный сезон. Уверен, у него будет возможность протестировать болид Формулы-1 до конца сезона. До конца чемпионата ещё шесть гонок. Посмотрим, что произойдёт, поскольку он всё ещё продолжает бороться за титул», — приводит слова Вассёра Sky Italia.
Мик Шумахер после шести этапов чемпионата Формулы-2 занимает пятое место в личном зачёте, уступая 42 очка лидеру чемпионата Каллуму Айлотту.
- 29 августа 2020
-
10:53
-
10:00
-
09:59
-
01:01
-
00:33
- 28 августа 2020
-
23:14
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
21:36
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:13
-
19:45
-
19:36
-
19:17
-
18:50
-
18:45
-
17:31
-
17:22
-
16:03
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:35
-
14:08
-
13:36
-
12:24
-
11:28
-
09:40
-
09:08
Партнерский контент