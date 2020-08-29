Хорнер: не планируем возвращать в команду Пьера Гасли в 2020 году
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не собирается возвращать в состав французского гонщика Пьера Гасли.
«Вспомните великих пилотов, будь то Михаэль Шумахер или Айртон Сенна. Быть напарником рядом с такими парнями очень сложно. Думаю, сейчас похожая ситуация с местом напарника Макса Ферстаппена, но Алекс справится. Он молод и неопытен, но мы делаем всё возможное, чтобы поддержать его и сделать так, чтобы он прогрессировал.
Мы не собираемся возвращать в команду Пьера Гасли в этом сезоне. Он отлично справляется с работой в „Альфа Таури“. Конечно, мы видим его прогресс, потому что у нас есть много информации о том, как он развивается и работает», — приводит слова Кристиана Хорнера GrandPX.
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