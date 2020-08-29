Зендели выиграл первую гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — четвёртый

Обладатель поул-позишен Лирим Зендели одержал уверенную победу в основной гонке бельгийского этапа Формулы-3 на автодроме «Спа-Франкоршам». Вторым финишировал его сосед по первой линии стартового поля Тео Пуршер. Россиянин Александр Смоляр сохранил после старта третью позицию, но по ходу гонки пропустил вперёд Давида Бекманна.



Российский дебютант Формулы-3 Михаэль Белов финишировал на двадцатой позиции.



Формула-3. Бельгия. Первая гонка



1. Лирим Зендели — 17 кругов

2. Тео Пуршер — +4,0

3. Давид Бекманн — 5,7

4. Александр Смоляр — +15,0

5. Оскар Пиастри — +15,6

6. Фредерик Вести — +19,0

8. Олли Колдуэлл — +22,8

7. Логан Сарджент — +22,9

9. Лиам Лоусон — +24,5

10. Рихард Версхор — +24,8…

17. Давид Шумахер — +33,9…

20. Михаэль Белов — +36,4.