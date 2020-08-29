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Зендели выиграл первую гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — четвёртый

Зендели выиграл первую гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — четвёртый
Авто / Младшие серии 0

Обладатель поул-позишен Лирим Зендели одержал уверенную победу в основной гонке бельгийского этапа Формулы-3 на автодроме «Спа-Франкоршам». Вторым финишировал его сосед по первой линии стартового поля Тео Пуршер. Россиянин Александр Смоляр сохранил после старта третью позицию, но по ходу гонки пропустил вперёд Давида Бекманна.

Российский дебютант Формулы-3 Михаэль Белов финишировал на двадцатой позиции.

Формула-3. Бельгия. Первая гонка

1. Лирим Зендели — 17 кругов
2. Тео Пуршер — +4,0
3. Давид Бекманн — 5,7
4. Александр Смоляр — +15,0
5. Оскар Пиастри — +15,6
6. Фредерик Вести — +19,0
8. Олли Колдуэлл — +22,8
7. Логан Сарджент — +22,9
9. Лиам Лоусон — +24,5
10. Рихард Версхор — +24,8…
17. Давид Шумахер — +33,9…
20. Михаэль Белов — +36,4.

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